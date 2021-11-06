В Архангельской области не будут продлевать нерабочие дни после 7 ноября

ТАСС, 6 ноября. Власти Архангельской области не будут продлевать нерабочие дни после 7 ноября. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе областного правительства.

Президент Владимир Путин подписал указ, устанавливающий с 30 октября по 7 ноября в России нерабочие дни с сохранением за работниками зарплаты. Руководителям регионов было предоставлено право установить дополнительные нерабочие дни еще до 30 октября и продлить их после 7 ноября.

"Решения о продлении нерабочих дней [после 7 ноября] не принималось", - сообщили в пресс-службе правительства Архангельской области.

В регионе QR-коды вводятся для посещения объектов розничной торговли за исключением аптек, магазинов, торгующих продовольственными и непродовольственными товарами первой необходимости, при этом доля таких товаров должна составлять в ассортименте не менее 50%.

С 29 октября в области несовершеннолетние не могут находиться в торговых центра, торгово-развлекательных центрах без сопровождения родителей или иных законных представителей. Неработающие старше 60 лет обязаны соблюдать режим изоляции. Также введена дистанционная работа. В отношении областных органов власти, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений установлена обязательность предоставления работникам, которые прививаются, дополнительных нерабочих дней с сохранением заработной платы. Для иных работодателей эта позиция носит рекомендательный характер.