В Италии умер "отец тирамису" Адо Кампеол

РИМ, 6 ноября. /ТАСС/. В Италии в возрасте 93 лет умер ресторатор Адо Кампеол. В его заведении Le Beccherie, как считается, полвека назад впервые появился десерт тирамису.

"Адо Кампеол со своим рестораном вписал страницу в историю мировой гастрономии. Он был увлеченным и преданным своему делу человеком, прославившим наш город и наши традиции, вдохновив многих последователей во всем мире", - сказал ТАСС Марио Конте, мэр Тревизо, где располагается Le Beccherie.

Считается, что тирамису изобрела жена Адо Кампеола Альба, которая вместе с ним управляла рестораном и работала на кухне. Многие полагают, что тирамису стал результатом ошибки, на самом деле Альба долго искала правильное сочетание ингредиентов. Она до сих пор не раскрывает своего фирменного рецепта, хотя десерт готовят во всем мире. Кампеолы продали свой ресторан в 2014 году. До этого они пытались при поддержке местных властей добиться признания авторских прав на рецепт тирамису, но им это не удалось, и их десерт отмечен только фирменным знаком ресторана, который придумал сын Адо и Альбы Карло. Новый владелец Le Beccherie Паоло Лай, вновь открывший ресторан под тем же названием в 2015 году, стал предлагать классические блюда местной кухни из старого меню в ключе гурмэ (высокой кухни).

Как рассказал Лай корреспонденту ТАСС, в предлагаемом сейчас тирамису не изменилось ничего по сравнению с тем, когда он был подан впервые в 1972 году. Он отметил, что во время пандемии Le Beccherie, как и все рестораны в локдаун, понес немалый ущерб, но сейчас вновь принимает посетителей.