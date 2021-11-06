Гидрометцентр предупредил о погодной опасности в ряде регионов России в ближайшие дни

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Потепление принесет неблагоприятную погоду в Кемеровскую область с мокрым снегом и сильным ветром и в Алтайский край с сильной гололедицей в период с 7 по 8 ноября. Самая сложная погода прогнозируются в Приморском крае с понедельника: интенсивные осадки, ураганный ветер и высокие волны, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"В Кемеровской области ожидается мокрый снег, гололедные явления и ветер до 20 м/с, а в Алтайском крае - сильная гололедица. Связано это с тем, что там будет заметно меняться температура. Там сейчас температура повышается. В Кемеровской области температура днем будет около нулевой отметки уже в воскресенье", - сказал он.

Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в данных регионах. Отмечается, что в Алтайском крае предупреждение действует до 23 часов 7 ноября, в Кемеровской области - до 2 часов 8 ноября.

Однако, по словам Вильфанда, в эпицентре непогоды окажется Приморский край в ближайшие дни. Там ожидаются очень сильные осадки с 8 ноября.

"Наиболее неблагоприятная и сложная погода с понедельника прогнозируется на самом юго-востоке страны, а именно в Приморском крае. Там наши коллеги из "Приморского УГМС" выпустили штормовое предупреждение. Во второй половине дня 8 и ночью 9 ноября прогнозируются сильные дожди и очень сильные дожди. Очень сильные дожди - это значит, что 50 мм и более за 12 часов выпадет, это очень интенсивные осадки, конечно"

Кроме того, по данным метеорологов, в регионе ожидаются гололедные явления, ветер 15-20 м/с, на побережье Владивостока - до 25-30 м/с, у мысов побережья - до 35-37 м/ с. "Будет ураган. Это связано с выходном циклона. В самом заливе Петра Великого волны будут достигать высоты 2,5-3,5 метров, в открытой части моря - 5 метров", - отметил Вильфанд.