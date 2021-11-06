Режим нерабочих дней в Псковской области завершат 8 ноября

ТАСС, 6 ноября. Власти Псковской области не будут продлевать режим нерабочих дней после 7 ноября. Об этом сообщил в субботу на своей странице в Instagram губернатор области Михаил Ведерников.

"Две недели мы жили в условиях серьезных ограничений. На паузу была поставлена деятельность образовательных учреждений, школ и детских садов, а также работа культурных и досуговых учреждений. Многие организации и предприятия ушли на выходные или удаленку. Эти вынужденные меры дали свои результаты. Поэтому принято решение не продлевать режим нерабочих дней", - написал Ведерников.

Школы, детские сады, учреждения допобразования в регионе вернутся к обычному режиму работы при строгом соблюдении ряда ограничений, добавил губернатор.

Он добавил, что в области продолжит действовать система QR-кодов. Совершеннолетние граждане без предъявления документа о завершенной вакцинации либо о перенесенном ковиде не более шести месяцев назад не смогут посещать объекты общепита, аквапарки, бассейны, фитнес-центры, культурные мероприятия, музеи, библиотеки и иные досуговые развлекательные организации. Это также касается заселения в гостиницы.

Сохраняется режим самоизоляции для неработающих граждан старше 60 лет, которые не привиты от коронавируса. Несовершеннолетним без сопровождения взрослых запрещено посещать торговые центры. Кинозалы, площадки для проведения концертов, культурных и зрелищных мероприятий могут принимать посетителей при условии 50-процентной заполняемости. Запрещена работа дискотек, танцплощадок, кальянных.

"Эпидобстановка остается крайне нестабильной. Прошу со всей ответственностью подойти к собственной безопасности, не забывать про маски и социальную дистанцию, вакцинироваться и ревакцинироваться", - подчеркнул губернатор.

В новость внесена правка (23:21 мск) - передается с исправлением источника информации в первом абзаце - странице в Instagram