Марокканский город Рабат станет культурной столицей исламского мира на 2022 год

РАБАТ, 6 ноября. /ТАСС/. Административный центр Королевства Марокко - город Рабат - станет культурной столицей исламского мира на 2022 год. Об этом, как передает в субботу информационное агентство Maghreb Arabe Press, заявил гендиректор Исламской организации по образованию, науке и культуре (ИСЕСКО) Салем бен Мухаммед аль-Малик на встрече с министром по делам молодежи, культуры и коммуникаций Марокко Мухаммедом Мехди Бенсаидом.

"Выбор Рабата ставит перед нами огромную задачу - работать над тем, чтобы город стал городом просвещения и знаний, какой и должна быть любая другая культурная столица исламского мира, - отметил он. - Это меньшее из того, что можно дать этому городу, в котором находится штаб-квартира ИСЕСКО".

Как отметил со своей стороны Бенсаид, "выбор Рабата культурной столицей исламского мира на 2022 год будет способствовать постковидному культурному возрождению на местном и национальном уровнях".

Программу мероприятий представят общественности позднее.

Рабат - столица Марокко с 1912 года. В 2012 году старинные памятники и кварталы города были включены в Список всемирного наследия человечества ЮНЕСКО. Марокканская столица славится своими знаменитыми достопримечательностями, среди которых - средневековый некрополь Шеллах, башня Хасана, мавзолей Мухаммеда V, старинная цитадель Касба Удайя.