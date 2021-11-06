Судно немецкой НПО с 800 мигрантами на борту получило разрешение на заход в порт Италии

ТАСС, 6 ноября. Судно немецкой неправительственной организации (НПО) Sea Eye более чем с 800 мигрантами на борту получило разрешение на заход в порт Трапани на итальянском острове Сицилия. Об этом в субботу сообщила сама организация на своей странице в Twitter.

"После стольких трудных часов ожидания до нас наконец-то дошли хорошие новости из Рима. Судну Sea Eye 4 разрешили войти в порт Трапани, чтобы доставить в безопасное место более 800 спасенных людей", - говорится в сообщении НПО.

Ранее итальянская радиостанция Rai Radio 1 сообщала, что два судна неправительственных организаций, одним из которых было судно Sea Eye 4, стоят у берегов Сицилии в ожидании предписания местных властей. На борту второго судна, Ocean Viking, находятся еще почти 250 мигрантов.

Согласно данным МВД, с начала года в Италию по морю прибыли более 55 тыс. человек, что почти в два раза больше, чем за тот же период в 2020 году и в пять раз больше по сравнению с 2019 годом.

Италия объявила об организации приема по гуманитарным коридорам благодаря соглашению о сотрудничестве МИД, МВД, Конференции итальянских епископов и католической общины Святого Эгидия 1,2 тыс. афганцев через соседние с Афганистаном страны - Иран и Пакистан.