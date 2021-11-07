Вильфанд предупредил о начале легких морозов в Москве 9 ноября

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Похолодание придет в Москву со вторника. Уже во второй половине дня температура будет опускаться до четырех-двух градусов мороза. В среду прогнозируется от минус двух до плюс трех градусов, сказал в субботу ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Постепенно изменение погоды начинается уже во вторник. Москва окажется в западной части циклона, а там воздушные массы уже перемещаются в севера. 8 ноября днем и ночью будет два-четыре градуса, по области - от ноля до пяти градусов. При этом заметное понижение температуры произойдет уже во второй половине дня вторника, температура станет отрицательной - минус два - минус четыре градуса", - сообщил он.

По словам Вильфанда, похолодание продолжится в среду, 10 ноября, которая станет самым холодным днем грядущей недели. Ночная температура прогнозируется в диапазоне шести градусов мороза - ноля градусов, дневная - два градуса мороза - три градуса тепла.

Метеоролог отметил, что наиболее заметные осадки в виде дождя ожидают москвичей в понедельник. Во вторник они уже будут в виде мокрого снега, снега и дождя, но менее интенсивными. В среду осадки утихнут, начнет появляться солнце.

По данным Гидрометцентра, в понедельник днем в Москве ожидается пять-семь градусов тепла, во вторник - два-четыре градуса тепла, в среду - два градуса мороза - три градуса тепла, в четверг - ноль-пять градусов тепла, в пятницу - один-шесть градусов тепла.