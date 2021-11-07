Хайнань впервые учредил суд на круизном лайнере для разрешения споров во время плавания

ХАЙКОУ /Китай/, 7 ноября. /ТАСС/. Морской суд города Хайкоу на Хайнане впервые учредил свое отделение на круизном судне "Мечта Южно-Китайского моря" для эффективного устранения разногласий, которые могут возникнуть во время плавания. Об этом сообщила

По данным издания, новая структура будет заниматься рассмотрением исков и предоставлением юридических консультаций круглосуточно. Предполагается, что благодаря таким услугам, доступным на борту судна, заметно повысится привлекательность круизного туризма на Хайнане.

В соответствии с задачами развития провинции для повышения привлекательности этого сектора и повышения его международного статуса компетентные ведомства совместно с туристическими компаниями активно прорабатывают возможности по расширению перечня современных услуг и диверсификации программ с посещением живописных мест и популярных достопримечательностей.

Ключевые гавани Хайнаня, специализирующиеся на приеме туристических лайнеров, находятся в городе Санья на южном побережье острова. Согласно программе развития регионального порта свободной торговли, к 2035 году этот ведущий курорт КНР будет обслуживать до 5 млн отдыхающих, отправляющихся в морские круизы. Ожидается, что по данному показателю он будет занимать пятое место в мире.