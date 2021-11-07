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В Гидрометцентре заявили, что юг России ожидает резкое похолодание с 10 ноября

Днем столбики термометров поднимутся от 9 до 12 градусов

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Резкое похолодание сразу на 10 градусов прогнозируется в Крыму и Краснодарском крае со среды. Дневная температура будет в диапазоне 9-12 градусов тепла, а в ночь на четверг уже будут ночные заморозки, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"На юге европейской части России прогнозируется похолодание. В континентальных районах Краснодарского края очень высокая температура будет еще сохраняться в воскресенье, понедельник, вторник, а среду будет резкое понижение: с 15-20 градусов она понизится на 10 градусов. Будет уже 9-12 градусов днем", - сообщил он.

По словам Вильфанда, ночная температура опустится до одного градуса мороза в ночь на четверг. "Это не коснется Черноморского побережья. Там будет сказываться смягчающее действие моря. Однако дневная температура в том же Сочи понизится - будет 14-17 градусов со среды", - отметил он.

Похолодание примерно на 10 градусов ожидает и Крым со среды. "Скажем, в Симферополе в степной зоне до вторника включительно температурный фон будет 18-21 градус, а со среды - 10-12 дневная температура, ночные температуры - минус один - плюс два градуса в ночь на четверг", - сказал Вильфанд.

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РоссияКраснодарский крайКрым
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