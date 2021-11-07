{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Небольшой дождь ожидается в Москве 7 ноября

Температура воздуха поднимется до плюс семи градусов
© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Воздух в Москве в воскресенье прогреется до плюс семи градусов. Днем будет облачная погода, вечером ожидается небольшой дождь. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет пять-семь градусов тепла. В ночь на понедельник температура воздуха может опуститься до трех градусов тепла. Ожидается небольшой дождь.

Ветер юго-западный, 6-11 м/с с порывами д 17 м/c. Атмосферное давление составит около 746 мм ртутного столба.

В Подмосковье в воскресенье температура будет колебаться от четырех до семи градусов тепла. В ночь на понедельник столбики термометров могут опуститься до четырех градусов тепла.

Теги
Россия
Работу рудника в Норильске, откуда эвакуировали рабочих, восстановили
Всего было эвакуировано 127 человек
Читать полностью