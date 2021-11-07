Работу рудника в Норильске, откуда эвакуировали рабочих, восстановили

ТАСС, 7 ноября. Работа рудника "Заполярный" в Норильске, откуда в субботу было эвакуировано 127 рабочих из-за отключения питания вентиляционной системы, полностью восстановлена. Об этом ТАСС сообщили в воскресенье в компании "Норникель".

"Рудник работает в штатном режиме", - сказал представитель компании.

Ранее компания сообщила, что было эвакуировано 127 человек из-за отключения питания вентиляционной системы вследствие нарушения энергоснабжения. Пострадавших в связи с инцидентом нет, электроснабжение и работу вентиляции восстановили за несколько часов.

Рудник "Заполярный" принадлежит ООО "Медвежий ручей", входящему в группу "Норильский никель".