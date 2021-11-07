В Иркутской области из-за ухудшения эпидситуации продлили каникулы для школьников

ИРКУТСК, 7 ноября. /ТАСС/. Власти Иркутской области приняли решение продлить каникулы для школьников из восьми муниципалитетов региона, в том числе Иркутска, до 14 ноября. Решение приняли из-за роста заболеваемости ковидом среди несовершеннолетних. Об этом в воскресенье сообщили журналистам в пресс-службе губернатора региона.

"На каникулах останутся школьники Иркутска, Ангарского городского округа, городов Братска, Свирска, Усолье-Сибирское, Черемхово, Усть-Илимск, Жигаловского района. Каникулы также продлены для школьников поселков Усть-Ордынский и Новонукутский. Частным образовательным организациям, расположенным на территории данных муниципальных образований, также рекомендовано принять решения о продлении каникул до 14 ноября 2021 года", - говорится в сообщении.

Власти также рекомендовали работодателям перевести на удаленную работу на период каникул сотрудников, у которых дети учатся в начальных классах, или предоставить им на это время оплачиваемые отпуска. До 14 ноября в регионе несовершеннолетним также будет запрещено посещать торговые центры без сопровождения взрослых. Задача родителей во время каникул минимизировать контакты детей.

"Ситуация с распространением СOVID -19 на территории региона остается сложной. Дети стали болеть чаще и тяжелее. На 6 ноября на лечении находится больше 3 тыс. детей, из них более 100 человек - в больницах. При этом около 800 детей заболели в период с 1 ноября. Это очень большой прирост", - приводятся в сообщении слова губернатора региона Игоря Кобзева.

По состоянию на 6 ноября в Иркутской области с начала пандемии выявлено свыше 125 тыс. случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 107,6 тыс. человек, умерли 5 656 пациентов, остальные находятся под наблюдением медиков.