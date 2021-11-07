{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Приморье за сутки выявили самое большое количество заболевших COVID-19

В регионе зафиксировали 346 новых случаев

ТАСС, 7 ноября. Врачи за последние сутки выявили 346 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Приморском крае. Это максимальный показатель суточного прироста в регионе за все время пандемии, сообщили в воскресенье журналистам в пресс-службе краевого правительства.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"За минувшие сутки коронавирусной инфекцией заразились еще 346 человек. Это максимальный показатель с начала эпидемии COVID-19. Не справились с болезнью пять человек. На лечении находятся около 5 тыс. человек - треть пациентов со средней и тяжелой формой заболевания", - сказали в пресс-службе.

За все время пандемии в Приморском крае выявили более 78 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией. Умерли 1 283 пациента. Сейчас в регионе проводится массовая вакцинация против коронавирусной инфекции. Полную вакцинацию прошли более 620 тыс. человек, коллективный иммунитет составляет 37,8%.

Теги
РоссияПриморский крайПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
Пандемия COVID-19
Более 10 тыс. гражданских пациентов с ковидом получили помощь медиков МО в 2021 году
Как сообщили в Минобороны, в первую очередь в помощи по неотложным показаниям нуждались пациенты старших возрастных групп
Читать полностью