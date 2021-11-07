В Приморье за сутки выявили самое большое количество заболевших COVID-19

ТАСС, 7 ноября. Врачи за последние сутки выявили 346 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Приморском крае. Это максимальный показатель суточного прироста в регионе за все время пандемии, сообщили в воскресенье журналистам в пресс-службе краевого правительства.

"За минувшие сутки коронавирусной инфекцией заразились еще 346 человек. Это максимальный показатель с начала эпидемии COVID-19. Не справились с болезнью пять человек. На лечении находятся около 5 тыс. человек - треть пациентов со средней и тяжелой формой заболевания", - сказали в пресс-службе.

За все время пандемии в Приморском крае выявили более 78 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией. Умерли 1 283 пациента. Сейчас в регионе проводится массовая вакцинация против коронавирусной инфекции. Полную вакцинацию прошли более 620 тыс. человек, коллективный иммунитет составляет 37,8%.