Японскую поп-исполнительницу Аюми Хамасаки госпитализировали с анафилактическим шоком

ТОКИО, 7 ноября. /ТАСС/. Японская исполнительница поп-музыки Аюми Хамасаки была госпитализирована с анафилактическим шоком. Об этом в воскресенье говорится в опубликованном на сайте певицы сообщении.

Отмечается, что исполнительнице внезапно стало плохо в субботу в ходе подготовки к концерту в рамках тура по стране. Ее срочно в бессознательном состоянии госпитализировали. Врачи поставили диагноз анафилактический шок.

В настоящее время 43-летняя Хамасаки пришла в себя, ее жизни ничто не угрожает, однако по рекомендации врачей она вынуждена на неопределенное время приостановить участие в концертном туре. Певица поблагодарила своих фанатов за поддержку и принесла извинения за доставленные неудобства. В настоящее время не сообщается, что стало причиной анафилактического шока у певицы.

Аюми Хамасаки носит в Японии неофициальный титул "Императрица японской поп-музыки". С 1998 года, когда Хамасаки начала музыкальную карьеру, она записала 17 альбомов, более 55 синглов, а также несколько нестудийных альбомов.