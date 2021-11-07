Власти Камчатки не стали продлевать нерабочие дни

ТАСС, 7 ноября. Власти Камчатского края не продлили нерабочие дни в регионе, но оставили еще на месяц систему пропусков по QR-коду в учреждения культуры, кафе и рестораны, а также при заселении в гостиницы. Об этом в воскресенье сообщили журналистам в пресс-службе правительства региона.

"Нерабочие дни не продлены. На Камчатке из-за сложной эпидемиологической ситуации по распространению новой коронавирусной инфекции оперативным штабом принято решение о продлении действия системы QR-кодов для предприятий общественного питания и учреждений культуры", - рассказали в пресс-службе. В правительстве ТАСС уточнили, что пропускной режим продлен до конца месяца и осталось ограничение для общепита на запрет деятельности с 23:00 до 07:00.

По информации краевых властей, также в регионе вводятся и некоторые новые ограничения. В частности, с 23 ноября вводится запрет на осуществление пассажирских перевозок по межмуниципальным маршрутам воздушным и наземным транспортом граждан без предъявления ими документа, удостоверяющего личность, и сертификата о профилактических прививках (или сертификата об уже перенесенной болезни, или медицинского отвода) или действующего QR-кода. Также с 7 ноября продлевается запрет на размещение граждан в гостиницах без тех же документов. С 28 ноября при заселении у владельцев справки о медотводе будут просить еще и ПЦР-тест.

Постановление уже опубликовано и вступило в законную силу.

Для борьбы с распространением коронавирусной инфекции президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством объявил в стране нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября, но оставил за регионами право их самостоятельного продления. В Камчатском крае на этот период ввели пропускной режим по QR-кодам, предприятиям общественного питания запретили работать с 23:00 до 07:00.

За весь период пандемии в Камчатском крае было выявлено более 21 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией. Умерли 460 человек. Сейчас в регионе проводится массовая вакцинация: полную вакцинацию к этому дню прошли около 99 тыс. жителей, коллективный иммунитет составляет 33,3%. Ранее руководитель регионального Роспотребнадзора Яна Господарик рассказала, что ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в Камчатском крае остается напряженной. О снятии ограничительных мер можно будет говорить, когда не менее 80% населения края сделают прививку против COVID-19.