Загрязненность воздуха в Нью-Дели третий день превышает крайне опасный уровень

НЬЮ-ДЕЛИ, 7 ноября. /ТАСС/. Степень загрязнения воздуха в индийском национальном столичном округе Дели (включает Нью-Дели) остается на крайне опасном уровне. Как сообщает в воскресенье городской метеорологический департамент, индекс качества воздуха (ИКВ) составляет в столице более 400 уже третий день подряд.

По данным ведомства, средний показатель ИКВ в Нью-Дели на утро воскресенья составил 436. Тогда как в пригородах столицы ситуация еще хуже: в Гургаоне отмечен показатель 460, за ним следуют Газиабад (458), Ноида (455), Фаридабад (449). Хорошим воздух считается при ИКВ от 0 до 50, а удовлетворительным - от 51 до 100. При 151-200 воздух считается умеренно загрязненным, 201-300 - сильно загрязненным, а более 300 - опасно загрязненным. Уровень более 400, как указывают власти, говорит о крайне опасном загрязнении.

Горожане жалуются на одышку и зуд в глазах, резко выросло число обращений в медицинские учреждения.

Индийская столица отметила в ночь с четверга на пятницу главный индусский праздник года Дивали ("праздник огней") - несмотря на официальный запрет, в городе всю ночь грохотали тысячи фейерверков и петард, гарь от них ухудшила и без того загрязненную атмосферу столицы. После фестиваля качество воздуха в городе упало до самого низкого уровня за пять лет. Утром 5 ноября в ряде центральных районов города концентрация в воздухе частиц диаметром менее 2,5 микрометров достигла 999. Это максимум для установленных в городе измерительных приборов. Поэтому можно предположить, что степень загрязнения превысила 1 тыс.

Кроме того, после праздника был зафиксирован резкий рост случаев сжигания стерни и соломы на убранных полях вокруг города после сбора осеннего урожая. Как сообщает в воскресенье газета Economic Times, на вечер субботы отмечено 5 159 пожаров на полях в регионах, окружающих столицу. Власти столицы обвиняют правительства соседних штатов в бездействии и нежелании бороться с таким способом очистки полей от стерни.

Также осенью в Дели традиционно устанавливается безветренная погода и расположенный в низине город не вентилируется. Ежегодно осень в индийской столице отмечается резким ухудшением качества воздуха. По оценкам индийских ученых, вдыхание такого воздуха равносильно выкуриванию 50 сигарет в день.