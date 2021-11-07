Более 10 тыс. гражданских пациентов с ковидом получили помощь медиков МО в 2021 году

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Свыше 10 тыс. гражданских пациентов с коронавирусной инфекцией получили экстренную помощь в медучреждениях военного ведомства с начала этого года, сообщили журналистам в воскресенье в Минобороны РФ.

"С начала текущего года в условиях пандемии коронавирусной инфекции в военно-медицинских организациях Минобороны России более 10 тыс. гражданских пациентов получили экстренную специализированную медицинскую помощь", - рассказали в ведомстве.

В первую очередь в таких видах помощи по неотложным показаниям нуждались пациенты старших возрастных групп, с тяжелыми формами течения болезни, с сопутствующими системными заболеваниями и различными осложнениями, полученными на фоне коронавируса, добавили в ведомстве.

По данным Минобороны, в Вооруженных силах РФ оказывается 125 видов высокотехнологичной медицинской помощи по 25 профилям.

Минобороны продолжает оказывать содействие в борьбе с коронавирусной инфекцией гражданскому населению. Сводный медицинский отряд Центрального военного округа работает в Хакасии, два многопрофильных полевых госпиталя Южного и Западного военных округов оказывают медицинскую помощь населению Тульской области и Республики Абхазия. Для лечения гражданского населения в многофункциональных медицинских центрах Минобороны выделено более 50% коечного фонда.