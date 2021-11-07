В Москве около 7 тыс. соцработников оказывают помощь горожанам

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Порядка 7 тыс. социальных работников оказывают сегодня помощь москвичам. Об этом сообщил в воскресенье мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия-1" .

"Основную помощь [горожанам] оказывают социальные службы, специальные контакт-центры, которые ведутся департаментом социальной защиты. На сегодняшний день около 7 тыс. работников департамента социальной защиты находятся в постоянной связи с [москвичами]", - отметил Собянин.

Он добавил, что помощь горожанам также оказывают и волонтеры. "В Москве огромное [волонтерское] движение, которое сосредоточено на базе "Мосволонтера". <...> У нас огромный отряд, который, я надеюсь, сохранится и после пандемии", - сказал Собянин.

Ранее сообщалось, что в Москве возобновилась акция помощи пожилым москвичам "#МыВместе". Волонтеры оказывают поддержку около 3 млн пожилых людей, которые находятся на самоизоляции из-за сложной ситуации с коронавирусной инфекцией.

Власти Москвы ввели ряд ограничительных мер на фоне растущей заболеваемости коронавирусом. Так, с 28 октября по 7 ноября в столице объявлены нерабочие дни. В это время, в частности, закрыты кафе и рестораны, торговые центры и непродовольственные магазины, а школьники ушли на каникулы. Продолжают работу продовольственные и продающие товары первой необходимости магазины, а также аптеки. Вузы и средние профессиональные учебные заведения перешли на дистанционный режим.