Жителей Ярового обеспечат обогревателями на время ликвидации аварии на ТЭЦ

ТАСС, 7 ноября. Тепловые пушки и обогреватели доставили в город Яровое в Алтайском крае, где произошла очередная авария на единственной ТЭЦ. Их установят на социальных объектах и предоставят жителям по заявкам, сообщает в воскресенье пресс-служба краевого правительства.

"В Яровое доставлено оборудование для обогрева социальных объектов, направленное в город 6 ноября по решению правительства края. Администрация Ярового закупила 40 обогревателей, которые будут распределяться по заявкам жителей. В случае необходимости городские власти готовы приобрести дополнительные обогреватели", - говорится в сообщении.

Тепловыми пушками и обогревателями обеспечены детские сады, медсанчасть, детский дом, оздоровительный центр. Часть оборудования также находится в резерве для образовательных учреждений. По последним данным, температура в помещениях социально значимых объектов составляет плюс 18-21 градус, в многоквартирных домах - плюс 17-20 градусов.

ТЭЦ является единственным источником по производству тепловой энергии и горячей воды в городе с населением более 18 тыс. человек. Проблемы с теплоснабжением обострились в 2019 году, когда из-за аварий на ТЭЦ в городе ввели режим ЧС, который действует до сих пор. Из-за некачественной подготовки города и объектов теплоснабжения к осенне-зимнему периоду на муниципальной ТЭЦ в настоящее время работает только один котел из четырех. По данным региональных властей, на ТЭЦ продолжаются ремонтные работы, сейчас восстанавливают трубопровод, чтобы начать подачу тепла от одного из котлов.

На низкие температуры в квартирах местные жители жалуются ежегодно во время отопительного сезона. В 2021 году во время аварий температура воздуха в квартирах горожан не поднималась выше плюс 14 градусов. По данным властей, установленная минимальная мощность оборудования, которое вырабатывает тепловую энергию, не сбалансирована с объемами потребления в городе. Из-за этого в городе значительно завышен расход угля - 120 тонн в сутки. Для повышения эффективности работы станции необходимо снижать потери в сетях и внутри теплоисточника, сейчас они оцениваются на уровне 30%. Газификация города запланирована на 2025 год, а строительство модульных котельных потребует от 1 млрд до 1,5 млрд рублей. В сентябре текущего года Ростехнадзор возбудил дело после выявления нарушений при подготовке ТЭЦ к предстоящему отопительному сезону.