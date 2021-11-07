В ставропольском селе благоустроили парк площадью более 2 тыс. кв. м

ПЯТИГОРСК, 7 ноября. /ТАСС/. Парковую зону благоустроили в селе Казьминское на Ставрополье, где проживают свыше 5,5 тыс. человек. Там появились танцевальная и воркаут-площадки, сообщили в воскресенье журналистам в управлении по информационной политике аппарата правительства края.

"В селе Казьминское на Ставрополье благоустроили парковую зону. Село Казьминское - одно из крупнейших в Кочубеевском муниципальном округе, здесь проживают более 5,5 тыс. человек. После проведенного благоустройства парк в центре селе можно назвать одним из красивейших мест округа", - говорится в сообщении.

Отмечается, что общая площадь благоустроенной парковой зоны составила более 2 тыс. кв. м, здесь установлены лавочки, новые фонари, беседка, танцевальная площадка и воркаут-площадка для уличной физкультуры. Благоустройство проведено за счет бюджета Кочубеевского округа, общая стоимость составила более 10 млн рублей.

"Каждый вечер здесь гуляют мамы с колясками, а малыши играют на детской площадке, построенной в этом году в рамках губернаторской программы поддержки местных инициатив. На площадке установлены горки, качели, карусели, прорезиненное покрытие. Общая стоимость проекта по строительству площадки - 2,85 млн рублей, большая часть - из краевого бюджета", - сказано в пресс-релизе.