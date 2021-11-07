Культуру алан воссоздадут во время фестиваля реконструкции в Ставрополе в 2022 году

СТАВРОПОЛЬ, 7 ноября. /ТАСС/. Культуру алан воссоздадут в рамках фестиваля исторической реконструкции "Наследие степей и гор" в Ставрополе в 2022 году. В программу планируют включить батальные сцены и выступления музыкантов, сообщил ТАСС глава города Иван Ульянченко.

"В 2022 году в рамках фестиваля, помимо скифской [культуры], планируется реконструкция культуры алан, которые проживали на территории Татарского городища в более позднее время - с VIII по ХI вв. н. э. Также планируется включение в программу батальных сцен, фаер-шоу и выступление музыкальных коллективов. Разумеется, формат и масштаб фестиваля будет зависеть от эпидемиологической обстановки", - сказал он.

Первый фестиваль исторической реконструкции на памятнике археологии "Татарское городище" провели осенью 2021 года. С учетом ограничений, введенных в связи с эпидемиологической ситуацией, посетить его смогли порядка 400 зрителей. "На фестивале были представлены все реконструированные на сегодняшний день в России скифские костюмы, воспроизведена стоянка кочевников и продемонстрированы основные скифские ремесла. Мероприятие получило широкий отклик, в планах администрации города Ставрополя сделать фестиваль ежегодным мероприятием с расширением программы и количества участников", - пояснил глава города.

На самом памятнике археологии в будущем планируется создать комплексный музей под открытым небом. "К 2027 году на территории городища должны быть проведены археологические раскопки на наиболее значимых объектах, по итогам которых будут реконструированы башня, оборонительная стена, главные ворота и другие объекты, предположительно находящиеся на территории городища", - отметил Ульянченко.

Татарское городище является крупнейшим археологическим памятником Предкавказья. Оно включает фортификационные сооружения, системы дорог, могильников и культовых сооружений. Часть древнего города пока скрыта под землей. По данным историков, городище является многослойным памятником, функционировавшим на протяжении четырех исторических периодов: кобанского, скифского, сарматского, хазарского.