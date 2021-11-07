Мэр Новосибирска вернулся к работе после лечения от COVID-19 в стационаре

НОВОСИБИРСК, 7 ноября. /ТАСС/. Глава Новосибирска Анатолий Локоть, который ранее был госпитализирован в больницу из-за заражения коронавирусом, выписан из лечебного учреждения и вернулся к работе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе городской мэрии.

"[Мэра] вчера выписали [из больницы]. Сегодня он принял участия в возложениях [цветов] на площади Ленина и у Монумента Славы [по случаю 7 ноября]", - сказал собеседник агентства.

Локоть был госпитализирован с коронавирусом 23 октября. Как он сообщал ранее, заболевание у него протекало в легкой форме благодаря вакцинации. В больнице глава Новосибирска провел две недели.

Анатолий Локоть был депутатом Госдумы трех созывов (с 2003 по 2014 годы). В 2014 году сложил депутатский мандат после победы на выборах мэра Новосибирска.