В Крыму вновь зафиксировали суточный максимум заболевших COVID-19

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноября. /ТАСС/. Число новых случаев заражения коронавирусом в Крыму за сутки составило 783, это максимум с начала пандемии, сообщается в воскресенье на сайте регионального Минздрава.

"По данным межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю, зарегистрировано 783 случая новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 102 044 [случая] COVID-19", - говорится в сообщении. Уточняется, что всего за сутки на коронавирус обследованы 7 534 человека.

По данным Минздрава Крыма, за сутки выздоровели 713 человек, за весь период - 89 854. За время пандемии умерли более 3,1 тыс. человек, в том числе 19 - за минувшие сутки.

Власти Крыма объявили нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября с сохранением заработной платы работников. С 25 октября в регионе запретили проведение экскурсий для групп численностью более 10 человек, жителей республики старше 65 лет обязали не покидать свои дома, введены QR-коды и ПЦР-тесты для заселения в отели и санатории, посещения баров и кафе, а также некоторых организаций и учреждений. В республике проводится обязательная вакцинация работников отдельных сфер деятельности, в том числе туризма.