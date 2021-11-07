На Кубани не будут продлевать нерабочие дни

КРАСНОДАР, 7 ноября. /ТАСС/. Власти Краснодарского края приняли решение не продлевать нерабочие дни, при этом ранее введенные ковидные ограничения сохраняются, сообщили ТАСС в региональном оперативном штабе в воскресенье.

Собеседник агенства сказал, что власти Краснодарского края приняли решение не продлевать режим нерабочих дней. "В то же время все ограничения, введенные в регионе, продолжат действовать", - сообщил источник.

В начале недели губернатор Краснодарского края ужесточил ограничительные меры в связи с угрозой распространения коронавируса. С 6 по 14 ноября на всей территории края посещение объектов общественного питания совершеннолетними допускается только при наличии справки о вакцинации или QR-кода, ранее такая норма распространялась только на курортах Краснодарского края. Теперь на курортах QR-коды необходимы и при посещении совершеннолетними торгово-развлекательных центров и комплексов (ТРК и ТРЦ).