В России выявили 39 165 новых заразившихся коронавирусом за сутки

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 39 165, до 8 795 095. Об этом сообщили в воскресенье в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией. В относительном выражении прирост новых случаев составил 0,45%.

В частности, за сутки был выявлен 2 551 случай заражения в Санкт-Петербурге, 1 695 - в Самарской области, 796 - в Воронежской области, 790 - в Нижегородской области, 783 - в Республике Крым. В настоящее время в России продолжают лечение 986 303 человека.

В стране зафиксировано 1 179 смертей от коронавируса за сутки. Днем ранее этот показатель составлял 1 188. Всего с начала пандемии умерли 246 814 пациентов. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,81%.

В частности, за сутки было зарегистрировано 83 летальных случая в Санкт-Петербурге, 45 - в Краснодарском крае, 44 - в Ставропольском крае, 39 - в Нижегородской области, 36 - в Пермском крае.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 26 806. Всего уже выздоровели 7 561 978 человек. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, снизилась до 86% от общего числа заразившихся.

В частности, за сутки были выписаны по выздоровлению 1 357 пациентов в Санкт-Петербурге, 956 - в Самарской области, 713 - в Республике Крым, 682 - в Красноярском крае, 658 - в Республике Башкортостан.