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Пандемия COVID-19
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В Москве за сутки коронавирусом заразились 4 975 человек. Это минимум с 13 октября

Всего за время пандемии в городе заболели COVID-19 1 861 624 человек
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 4 975, что стало минимумом с 13 октября, следует из данных оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, опубликованных в воскресенье.

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Всего выявили 1 861 624 случая заражения. В относительном выражении прирост составил 0,27%. Днем ранее было зарегистрировано 6 880 заболевших.

Число летальных исходов в Москве возросло за сутки на 96 против 98 днем ранее. Всего с начала пандемии умерли 32 015 человек.

Были выписаны по выздоровлению 5 238 пациентов за сутки, за все время выздоровели 1 635 844. Сейчас в столице продолжают лечение 193 765 человек.

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