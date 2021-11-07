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Пандемия COVID-19

Коэффициент распространения коронавируса в России опустился до 1

В Москве этот показатель составил 0,9

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в воскресенье опустился на 0,01 и составил 1, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба.

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Показатель вновь оказался ниже 1 в трех из 10 регионов с наибольшим количеством заразившихся. Это Москва (0,9), Санкт-Петербург (0,93) и Нижегородская область (0,99). В Воронежской области он снизился до 1.

В Ростовской области индикатор составил 1,02, в Свердловской - 1,03, в Красноярском крае - 1,04, в Московской области, где зарегистрирован новый максимум числа заразившихся коронавирусом за сутки, он поднялся с 1,02 до 1,06. В Самарской области коэффициент снизился до 1,07, что для региона является минимумом с конца октября. В Иркутской области он равен 1,08.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями индикатор использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной прошлого года для борьбы с эпидемией. Коэффициент применяется, в частности, при оценке готовности субъекта РФ к проведению массовых мероприятий.

Теги
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