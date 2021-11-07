Кабмин увеличит финансирование строительства кампуса для филиала МГТУ им. Баумана в Калуге

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об увеличении более чем на 2 млрд рублей финансирования на строительство кампуса для филиала Московского государственного технического университета (МГТУ) им. Баумана в Калуге. Об этом сообщает в воскресенье пресс-служба кабмина.

"В 2021 году на строительство кампуса будет направлено более 910 млн рублей, в 2022 году - более 1,1 млрд рублей, в 2023 году - более 1,1 млрд рублей. В прошлые годы на эти цели уже было выделено более 4,6 млрд рублей. Таким образом, общий объем федерального финансирования составит свыше 7,7 млрд рублей, что на 2,2 млрд рублей больше, чем планировалось ранее", - сообщили в пресс-службе.

Там отметили, что строительные работы начались в 2019 году и должны завершиться к 2024 году. К этому времени на территории университета будут созданы условия, способствующие комфортному обучению и проживанию студентов: появятся новые учебные и лабораторные корпуса, общежития, спортивный комплекс с бассейном, киноконцертный зал.

Калужский филиал МГТУ им. Н. Э. Баумана открылся в 1959 году и подготовил с тех пор более 24 тыс. специалистов. В нем обучаются порядка 3 тыс. студентов по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры. Среди специальностей - машиностроение, информатика и вычислительная техника, техносферная безопасность, мехатроника и роботехника, программная инженерия.