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Пандемия COVID-19

В России выявили более 281 тыс. заболевших ковидом за неделю. Это новый максимум

Число так называемых активных случаев возросло на 53 530
© Петр Ковалев/ТАСС

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Число выявленных за семь дней в России случаев заражения коронавирусом стало максимальным с начала пандемии, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией.

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На этой неделе штаб зарегистрировал 281 305 новых случаев, что на 3,4% превысило показатель предыдущей недели.

Число так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые проходят лечение в данный момент, за семь дней возросло на 53 530, до 986 303, что также стало самым высоким показателем за пандемию, свидетельствуют данные штаба.

Увеличивается и число выздоравливающих - за эту неделю в России вылечились 203 439 человек против 192 618 за предшествующую.

Количество умерших от нового заболевания стало максимальным в седьмой раз подряд. С 1 по 7 ноября штаб зарегистрировал 8 276 летальных исходов из-за новой инфекции, что на 4,2% больше, чем неделей ранее.

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РоссияПандемия COVID-19
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