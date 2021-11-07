Синоптики сообщили о наступлении метеорологической зимы в Московском регионе 15 ноября

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Первые признаки зимы появятся в Москве и Подмосковье в среду, когда ударят первые морозы. К 15 ноября в столице похолодает уже до минус 5 градусов, пройдут снегопады и сформируется снежный покров до 3-8 см, ознаменовав наступление метеорологической зимы, рассказал ТАСС ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"На Центральную Россию надвигается метеорологическая зима. В предстоящую неделю погода в Центральной России поменяет статус с "глубокой осени" на "предзимье". Впервые в этом сезоне среднесуточная температура воздуха окажется ниже нуля, землю припорошит символическим неустойчивым снежным покровом, заморосит ледяной дождь, а дороги покроются коркой льда. Автомобилистов ждет настоящий день жестянщика, пешеходы рискуют поскользнуться", - рассказал он.

По словам Тишковца, соответствующие погодные изменения начнутся во вторник. К 06:00 этого дня дождь сменится снегом, образуется временный покров высотой примерно 1 см. Кроме того, прогнозируются гололедица и заморозки, а из-за сильного ветра температура будет ощущаться гораздо ниже. "Вторник станет настоящим испытанием для дорожных служб и бедствием для автомобилистов и пешеходов. При плотном нордическом ветре с порывами до 12-17 м/с по ощущениям будет казаться, что на улице как будто не ноль, а минус 5-7 градусов, что больше соответствует декабрьским параметрам", - отметил метеоролог.

В среду распогодится, но ударят первые "ощутимые морозцы", рассказал Тишковец. "Ночью [будет] до минус 2-7 градусов, днем уже не выше нуля, то есть среднесуточная температура первый раз этой осенью окажется отрицательной, а это первый признак метеорологической зимы", - сообщил синоптик.

В четверг днем прогнозируется от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, а в утренние часы возможен ледяной дождь. В пятницу и субботу ожидается преимущественно дождь, а в воскресенье - влажные снегопады, которые в понедельник уже сменятся снегопадами в твердой фазе.

"В понедельник осадки будут идти только в твердой фазе - снегопады, похолодает до нуля - минус 5 градусов, сформируется снежный покров толщиной до нескольких сантиметров (в Москве около 2-3 см, в Подмосковье местами до 3-8 см). 15 ноября наступит метеорологическая зима", - заключил метеоролог.