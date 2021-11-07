Россия в ноябре доставит в Афганистан крупную партию гуманитарной помощи

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Россия в ноябре организует спецрейсы для доставки в Афганистан крупной партии гуманитарного груза и вывезет обратными рейсами граждан РФ. Об этом заявил в воскресенье посол РФ в Афганистане Дмитрий Жирнов в интервью телеканалу "Россия-1".

"Сейчас мы готовим организацию сюда [в Афганистан] спецрейсов, на которых будет доставлена крупная партия гуманитарной помощи, продукты. И этими же спецрейсами в ноябре мы вывезем афганских граждан, у которых есть российское гражданство", - сказал он.