В МГУ ввели межфакультетские курсы по искусственному интеллекту

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Межфакультетские курсы по искусственному интеллекту для всех студентов вуза введены в Московском государственном университете имени М. В. Ломоносова в 2021 году, сообщил ректор МГУ Виктор Садовничий в воскресенье в ходе Дня открытых дверей, который проходил в онлайн-формате.

"Студент имеет право выбирать эти курсы, и они засчитываются в его зачетку, в его достижения <...>. И таких курсов у нас более 300, 20 тыс. студентов слушают межфакультетские учебные курсы. <...> Только что мы ввели курсы по тематике искусственного интеллекта. Мне кажется, что там уже колоссальное число студентов разных факультетов записалось слушать такие курсы", - сообщил Садовничий.

Как отмечается в материалах, представленных в ходе выступления ректора, такие межфакультетские курсы направлены на преодоление рамок узкой специализации. Курсы по искусственному интеллекту введены для всех студентов МГУ с 2021 года, они призваны "дать знания о развитии и использовании технологий искусственного интеллекта в различных профессиональных областях".

В конце октября глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков сообщил, что министерство разработало образовательный модуль для внедрения в программы университетов, который посвящен формированию у студентов необходимых компетенций в области искусственного интеллекта.