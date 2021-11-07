В Тамбовской области спасли раненого сокола-сапсана из Ненецкого АО

ТАМБОВ, 7 ноября. /ТАСС/. Раненого сокола-сапсана, занесенного в Красную книгу России и окольцованного орнитологами в 2013 году в тундре в Ненецком автономном округе, обнаружили в Тамбовской области. В данный момент птица проходит лечение в одном из ветеринарных центров Тамбова, сообщил ТАСС заместитель президента НКО "Союз сокольников России "Русский сокол" по науке и развитию Владимир Ламонов.

"Истощенного сапсана с многочисленными травмами лап подобрали жители в Сосновском районе Тамбовской области и привезли его в ветеринарную клинику в Тамбове. Благодаря кольцу, удалось выяснить, что будучи птенцом сокол был окольцован орнитологами в 2013 году в Большеземельской тундре в Ненецком автономном округе, с тех пор в руки он ни разу не попадался. Причин его ранений может быть несколько: сапсан во время пикирования может развивать скорость до 400 км/ч, возможно, произошел удар об столб, провода, любую другую преграду, учитывая, что птицу нашли недалеко от жилища людей", - рассказал собеседник агентства.

Ламонов напомнил, что сапсан имеет высокий охранный статус, поскольку внесен в Красную книгу России. "Если такую птицу просто схватить, посадить дома в клетку и никому не сообщить о ней, то предусмотрена уголовная ответственность, вплоть до пяти лет лишения свободы. Поэтому по законодательству любой нашедший краснокнижника в течение трех дней должен сообщить о нем в Росприроднадзор, что, собственно, и было сделано", - рассказывает Ламонов.

По прогнозу ветеринара, на лечении которого находится сапсан, выпустить птицу в живую природу, скорее всего, не удастся, поскольку из-за разрыва связок и повреждения коленного сустава у нее утерян функционал лап. К тому же из-за травм птица более двух недель не могла охотиться, а потому получила сильное истощение. "После курса лечения федеральным Росприроднадзором будет принято решение о передаче этой птицы в один из питомников, например, в Русский соколиный центр в Москве, ей попытаются создать пару и размножать в неволе", - пояснил Ламонов.

О сапсанах

Сапсан - хищная птица из семейства соколиных, относящаяся к редким и исчезающим видам животных, внесен в Красную книгу России. Согласно данным из открытых источников, сейчас численность сапсана остается нестабильной и, по оценкам орнитологов, не превышает 2-3 тыс. пар. Начиная с первой половины XX века, сапсан исчез из многих привычных мест былого обитания либо сохранился в очень незначительном количестве.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон об ужесточении уголовной ответственности за незаконный отлов и оборот ценных животных и водных биоресурсов, занесенных в Красную книгу РФ.