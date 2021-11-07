Число госпитализированных с COVID-19 пациентов сократилось в Удмуртии на 10% за неделю

ТАСС, 7 ноября. Число пациентов, госпитализированных с коронавирусной инфекцией, снизилось в Удмуртии на 10% во время нерабочей недели, с 1 по 7 ноября. Об этом сообщила зампредседателя регионального правительства Эльвира Пинчук.

"В Удмуртии за семь дней нерабочей недели почти на 10% уменьшилось число госпитализированных в ковидные центры пациентов. По данным на 1 ноября, лечение в стационаре получали 3 242 человека с подтвержденной коронавирусной инфекцией и внебольничной пневмонией, а на 7 ноября эта цифра составляет 2 964", - отметила Пинчук, слова которой приводятся на сайте главы и правительства региона.

Всего в ковидных стационарах региона развернуто 3 980 коек, 26% из них в настоящее время свободны.

В течение нерабочей недели прививку от коронавируса в Удмуртии сделали более 23,3 тыс. человек. Всего в регионе вакцинацию первым компонентом прошли свыше 557,4 тыс. человек, завершили вакцинацию более 355,4 тыс. жителей региона.

В Удмуртии запрещена работа заведений общепита в ночное время, кроме доставки и работы навынос. С 5 октября и до особого распоряжения посещение зрителями спортивных и культурных мероприятий возможно только при наличии у них QR-кода, с 25 октября в регионе запрещена работа фудкортов. С 8 ноября в Удмуртии возобновляется работа объектов розничной торговли, включая торговые центры, а также работа предприятий общественного питания, музеев и библиотек, при их посещении необходимо предъявить QR-код, справку о перенесенном заболевании, медотводе или ПЦР-тест. До 15 ноября продлен запрет на работу ярмарок в закрытых помещениях, театров, кинотеатров, концертных залов, детских игровых комнат.

В Удмуртии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, подтверждено 66 492 случая заражения коронавирусной инфекцией, 54 961 пациент выздоровел, 2 750 человек умерли.