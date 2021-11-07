Москалькова и омбудсмен Бахрейна договорились о совместном посещении заключенных

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова и председатель Национального института по правам человека Королевства Бахрейн Али Ахмед ад-Дерази в воскресенье обсудили дальнейшее сотрудничество, в частности, омбудсмены договорились совместно посещать граждан, находящихся в пенитенциарных учреждениях. Об этом российский омбудсмен сообщила на своей странице в Instagram.

"Договорились [с ад-Дерази] осуществлять оперативный обмен информацией о случаях нарушения прав и свобод наших граждан, обсудили совместный мониторинг соблюдения прав студентов и туристов, граждан Королевства Бахрейн, обучающихся в Российской Федерации. Также согласились совместно посещать граждан, находящихся в пенитенциарных учреждениях", - говорится в сообщении.

Москалькова напомнила, что в августе с ад-Дерази был подписан двусторонний меморандум о взаимопонимании. "В рабочей обстановке обсудили наше дальнейшее взаимодействие в сфере защиты прав и свобод человека и проведение совместных мероприятий в следующем году", - отметила омбудсмен.

В этой связи Москалькова пригласила ад-Дерази принять участие в заседании Евразийского альянса омбудсменов (ЕАО) в качестве наблюдателя.

Евразийский альянс омбудсменов учрежден 5 декабря 2017 года, изначально он включал в себя государственных правозащитников России, Киргизии, Армении и Ирана. В настоящее время в ЕАО также входят омбудсмены Казахстана, Монголии, Сербии и Таджикистана.