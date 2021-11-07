На Ставрополье не будут продлевать нерабочие дни

ПЯТИГОРСК, 7 ноября. /ТАСС/. Нерабочие дни не будут продлевать на Ставрополье. Школьники и студенты ближайшую неделю будут учиться в дистанционном режиме, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.

"Отвечаю на вопрос, который сейчас больше всего волнует очень многих. Нерабочие дни на Ставрополье продлены не будут. Завтра возвращаемся к обычному режиму жизни - с соблюдением тех требований эпидпрофилактики, которые действовали до начала нерабочей недели", - сказал он в видеозаписи, опубликованной в воскресенье в его Instagram.

По его словам, обучение школьников и студентов с 8 по 15 ноября будет проходить в дистанционном режиме. "В остальном все без изменений", - отметил глава края.

В период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября на Ставрополье закрылись зоопарки, кинотеатры, салоны красоты и парикмахерские, косметические салоны, СПА-салоны, массажные салоны, солярии, бани, сауны, тренажерные залы и фитнес-клубы, все закрытые спортивные объекты. В крае на этот период приостановлена работа ярмарок, на которых реализуются непродовольственные товары, а также объектов розничной торговли непродовольственными товарами, за исключением аптек и магазинов с товарами первой необходимости. Под запретом оказалось и проведение организованных детских экскурсий.

Также приостановлена деятельность предприятий общественного питания с 23:00 до 06:00, библиотек, выставочных залов и домов культуры. Не вакцинированные от коронавируса граждане старше 60 лет обязаны соблюдать самоизоляцию.