Каникулы в школах Тамбова продлили до 14 ноября

ТАСС, 7 ноября. Каникулы для учащихся школ Тамбова продлили до 14 ноября из-за ситуации с респираторными заболеваниями. Об этом сообщил на странице во "ВКонтакте" врио главы администрации города Максим Косенков.

"Анализируя ситуацию с заболеваемостью респираторными заболеваниями, мы приняли решение о продлении каникул для школьников Тамбова до 14 ноября. Внимательно изучали данные лечебных учреждений, прислушались к мнению Роспотребнадзора", - сказал в видеообращении Косенков.

Он также сообщил, что поручил руководителям образовательных организаций рассмотреть возможность создания групп или классов дневного пребывания для учеников начальной школы. "Есть проблемы с оставлением их дома, именно поэтому такие группы должны быть организованы", - добавил Косенков. По его словам, детские сады города будут работать в обычном режиме.

Ранее власти Тамбовской области сообщали, что с 8 ноября не будут продлевать режим нерабочих дней, введенный в регионе с 30 октября по 7 ноября. Школьники в Тамбовской области ушли на каникулы 30 октября.

В Тамбовской области с начала пандемии выявлено более 46 тыс. случаев новой коронавирусной инфекции, прирост за сутки составил 206 случаев, из которых 22 зарегистрированы среди детей. В настоящий момент в регионе вакцинированы 425 тыс. человек, это 63,5% от плана.