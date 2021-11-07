Роботы-диагносты могут появиться в больницах Дагестана по результатам пилотного проекта

ПЕРМЬ, 7 ноября. /ТАСС/. Роботы, диагностирующие показатели здоровья пациентов, могут появиться во всех больницах Республики Дагестан в 2021-2022 годах по результатам пилотного проекта. Об этом сообщил ТАСС директор по развитию компании "Промобот" Олег Кивокурцев.

"Пациентов дагестанских больниц начнет обслуживать робот-диагност. Робот измеряет показатели здоровья пациентов и выдает рекомендации с помощью искусственного интеллекта. После подготовки робота определят в одну из больниц республики, где он будет использоваться в пилотном режиме. По результатам пилотного проекта планируется поставить роботов-диагностов в каждую больницу республики в 2021-2022 годах", - рассказал собеседник агентства.

В ближайший год планируются поставки не менее 10 роботов. Как отметил генеральный директор ООО "Айтраст" (поставщик роботов в Дагестане) Артур Шихнебиев, от поставок роботов выигрывают и врачи, и пациенты. "Доктор [выигрывает], потому что робот может дать первичную информацию о состоянии пациента, а пациент - потому что получает больше внимания. Я рад, что Министерство здравоохранения Республики Дагестан готово рассматривать все то новое, что есть сегодня на рынке", - сообщил он.

Данная модель робота, как уверяют разработчики, способна измерять первичные показатели здоровья человека (количество сахара и кислорода в крови, объем легких, температуру), а также проводить скрининговое обследование пациента. Первый образец уже прибыл в республику, в него загружается информация об услугах медицинских учреждений Дагестана.

Компания "Промобот" основана в 2015 году в Перми. С того же года является резидентом "Сколково", занимается выпуском автономных сервисных роботов. Они "трудятся" в 40 странах в качестве администраторов, промоутеров, консультантов, гидов и консьержей.