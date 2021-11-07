Ученики школы при посольстве в Японии подготовили проект ко дню памяти Рихарда Зорге

ТОКИО, 7 ноября. /ТАСС/. Ученики школы при посольстве РФ в Японии совместно с московскими школьниками подготовили проект, посвященный памяти советского разведчика Рихарда Зорге. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в воскресенье в социальных сетях российским дипломатическим представительством в Японии по случаю годовщины казни разведчика.

Отмечается, что над интерактивным плакатом, посвященным событиям из жизни разведчика, работали ученики школы имени Героя Советского Союза Рихарда Зорге при посольстве РФ в Японии и ученики школы №141 имени Героя Советского Союза Рихарда Зорге в Москве. Для проекта ученики, в частности, записали несколько видео, на которых подробно рассказывают о тех или иных датах из биографии разведчика.

По заданию советской военной разведки немецкий коммунист Зорге прибыл в Японию в 1933 году и создал эффективную сеть сбора информации. Он пользовался полным доверием посольства гитлеровской Германии в Токио и сумел наладить получение секретных сведений из высших кругов японских властей.

Под своими позывными "Рамзай" и "Инсон" он, в частности, одним из первых сообщил о примерном времени готовившегося нападения Германии на СССР. Еще большую ценность имели переданные им сведения о том, что Япония не вступит в войну против Советского Союза в 1941 году. По мнению историков, это внесло немалый вклад в победу под Москвой. Зорге был арестован японской контрразведкой 18 октября 1941 года. После долгих допросов его приговорили к смертной казни через повешение, которая состоялась 7 ноября 1944 года. В 1964 году Зорге было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.