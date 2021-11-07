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Пандемия COVID-19

Нижегородская область выходит на плато по заболеваемости ковидом

Благодаря введению нерабочих дней госпитализация снизилась на 13% по сравнению с предыдущей неделей

ТАСС, 7 ноября. Введение нерабочих дней в Нижегородской области позволило региону начать выход на плато по заболеваемости ковидом. Власти ожидают, что в течение двух недель показатели по числу госпитализированных и умерших стабилизуются, сообщил заместитель губернатора, министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов.

"Благодаря своевременному решению губернатора Глеба Никитина по введению нерабочих дней область выходит на эпидемиологическое плато. <…> Плато - это не один день, а определенный период времени. Мы отводим на этот период около двух недель. Должны стабилизироваться не только показатели госпитализации, но и смертности", - написал Мелик-Гусейнов на своей странице в Instagram.

По его словам, благодаря введению нерабочих дней госпитализация снизилась на 13% по сравнению с предыдущей неделей. На 11% снизилось количество людей, у которых результат теста на коронавирус впервые оказался положительным. Мелик-Гусейнов отметил, что уровень заболеваемости ковидом все еще остается достаточно высоким, но "взрывного роста" по числу заболевших в регионе уже нет.

В Нижегородской области подтвержден 196 801 случай заражения коронавирусной инфекцией, 174 334 пациента выздоровели, 7 994 человека умерли.

Теги
РоссияНижегородская областьПандемия COVID-19
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