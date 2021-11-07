МФЦ Калининградской области с 8 ноября будут принимать посетителей только по QR-кодам

КАЛИНИНГРАД, 7 ноября. /ТАСС/. Многофункциональные центры (МФЦ) Калининградской области с 8 ноября будут очно принимать посетителей при предъявлении QR-кода о вакцинации от нового коронавируса или перенесенном не более полугода назад заболевании. Мера вводится до 1 февраля 2022 года, сообщается на официальном сайте регионального МФЦ.

"С 8 ноября 2021 года до 1 февраля 2022 года посещение офисов МФЦ Калининградской области допускается только при предъявлении документа, удостоверяющего личность, а также либо QR-кода сертификата о вакцинации [от] COVID-19 (с учетом получения второго компонента вакцины или однокомпонентной вакцины, если с даты вакцинации прошло не более 12 месяцев), либо QR-кода переболевшего коронавирусной инфекцией, если с даты выздоровления прошло не более 6 месяцев", - говорится в сообщении.

С 8 ноября центры "Мои Документы" в регионе будут работать согласно штатному режиму работы. Для получения будут доступны все услуги.

С понедельника к работе также возвращаются торговые центры с непродовольственными товарами, предприятия общепита будут принимать посетителей с 06:00 до 23:00, возвращаются в штатный режим работы детские сады. В очном режиме начинают заниматься младшие школьники - остальные до 15 ноября остаются на дистанционном режиме. Студенты средних учебных заведений также пока продолжат учиться дистанционно.

При этом действие системы QR-кодов о вакцинации против ковида для посещения определенных учреждений расширено и продлено до февраля 2022 года. Они вводились в области поэтапно с 8 октября и действуют для предприятий общепита и торговых центров. Без QR-кода нельзя посещать фитнес-центры, организации культуры и кинотеатры. Для заселения в гостиницы также требуется предъявление QR-кода о вакцинации либо о перенесенной болезни или свежего ПЦР-теста.