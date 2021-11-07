В Тюменской области не будут продлевать нерабочие дни

ТАСС, 7 ноября. Власти Тюменской области не намерены продлевать нерабочие дни после 7 ноября. Об этом в воскресенье сообщил заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале оперштаба региона.

"Поступают обращения в адрес оперативного штаба относительно продления или непродления нерабочих дней. Нерабочие дни закончились. С завтрашнего дня, с 8 ноября, мы приступаем к своей текущей деятельности. Необходимо помнить, что есть перечень тех предприятий, которые открываются с QR-кодами", - сказал Пантелеев.

В Telegram-канале регионального оперштаба отмечается, что с 8 ноября торгово-развлекательные центры, торговые центры, торговые комплексы, торговые дома большой площади смогут принимать посетителей с QR-кодами, подтверждающими вакцинацию от COVID-19, справками о противопоказаниях к вакцинации, документом об отрицательном ПЦР-тесте, полученном не позднее чем за 72 часа. Всего в пяти городах региона будут работать 68 торговых объектов: 54 - в Тюмени, шесть - в Тобольске, три - в Ишиме, два - в Ялуторовске, три - в Заводоуковске.

По системе QR-кодов будут работать и организации культуры и спорта, в том числе театры, кинотеатры, концертные залы, фитнес-центры и спортклубы. "Всю следующую неделю мы будем проводить профилактические мероприятия, оказывать консультационную и организационную поддержку торговым объектам для оперативного решения вопросов сохранения пропускной способности и создания комфортных условий для посетителей", - добавил Пантелеев.

Нерабочие дни были объявлены в регионе с 30 октября по 7 ноября. С 8 ноября в области введена система QR-кодов для посещения торговых центров и ряда других объектов. Согласно постановлению правительства региона, исключением из этого правила стали отдельно стоящие гипермаркеты, которые осуществляют продажу продовольственных товаров универсального ассортимента.

За минувшие сутки в регионе зарегистрировано 348 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, всего с начала пандемии зафиксировано 73 186 случаев, выздоровели 59 136 человек, полный курс вакцинации прошли 668 019.