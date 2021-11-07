В КЧР более 180 соцобъектов адаптировали для инвалидов по госпрограмме

ЧЕРКЕССК, 7 ноября./ТАСС/. Более 180 социальных объектов и образовательных учреждений Карачаево-Черкесии (КЧР) были адаптированы для людей с ограниченными возможностями в рамках госпрограммы "Доступная среда" за восемь лет, сообщили в региональном министерстве труда и социального развития.

"В Карачаево-Черкесии с начала реализации госпрограммы "Доступная среда" и партийного проекта "Единая страна - доступная среда" адаптированы для инвалидов более 100 приоритетных социальных объектов и 79 организаций образования. Соответствующие работы в текущем году организованы на пяти объектах республики", - рассказали в министерстве.

Доступными для людей с ограниченными возможностями здоровья стали школы, колледжи, учреждения здравоохранения, центры занятости, МФЦ, объекты культуры, соцзащиты, спорта и транспортной инфраструктуры. "В числе основных видов работ, проведенных в регионе, - установка пандусов, широких дверных проемов, поручней особой конструкции, звуковых оповещателей, адаптация санузлов", - отметили в ведомстве.

Реализация программы в республике началась в 2013 году. Также в рамках госпрограммы с 2017 года в КЧР функционирует диспетчерская служба по предоставлению информационно-переводческих услуг для инвалидов по слуху. С начала текущего года услугами сурдопереводчиков воспользовались около 2 тыс. человек.

Федеральная целевая программа "Доступная среда" была утверждена правительством РФ в марте 2011 года и первоначально была рассчитана на период с 2011 по 2015 годы. В 2014 году распоряжением правительства России срок действия программы был продлен до 2020 года, а в 2018 году - еще на пять лет, до 2025 года. Предполагается, что реализация программы позволит создать условия для обеспечения инвалидам доступности объектов и услуг практически во всех сферах жизнедеятельности, усовершенствовать систему реабилитации инвалидов, что будет способствовать их успешной интеграции в общество и повышению уровня их жизни.