Вице-премьер Хорватии заразился коронавирусом

ЗАГРЕБ, 7 ноября. /ТАСС/. Заместитель главы правительства Хорватии, министр финансов Здравко Марич прошел тестирование на наличие коронавируса и получил положительный результат. Об этом говорится в опубликованном в воскресенье сообщении правительства страны.

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"Вице-премьер, министр финансов Здравко Марич в минувшие выходные протестировался на [наличие] COVID-19, [исходя] из личной ответственности и с учетом того, что у одного из членов его семьи развились симптомы [заболевания], и получил положительный результат на коронавирус", - отмечается в сообщении.

Согласно представленным данным, глава Минфина чувствует себя хорошо, симптомы коронавируса у него не просматриваются. Маричу назначена 10-дневная изоляция. Свои служебные обязанности он будет исполнять из дома.

С учетом того, что министр финансов, как и другие члены правительства, в феврале текущего года вакцинировался от коронавируса, для повышения эффективности иммуноответа на заболевание принято решение о введении им третьей, так называемой бустерной дозы вакцины.

Эпидемическая ситуация в Хорватии в связи с низкими темпами вакцинации продолжает ухудшаться. Одну инъекцию сделали 57,46% взрослых (48,02% всех граждан страны). Двумя компонентами вакцины привиты 53,81% взрослых граждан.

Первый случай заражения коронавирусом в республике был подтвержден 25 февраля прошлого года. В стране зарегистрировано более 501 тыс. таких случаев, почти 460 тыс. пациентов выздоровели, 9 500 жителей в результате осложнений умерли.