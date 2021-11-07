Станция "Октябрьская" Кольцевой линии московского метро закрыли на вход и выход

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Вестибюль станции "Октябрьская" Кольцевой линии московского метрополитена временно закрыт для входа и выхода пассажиров по требованию полиции. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"По требованию полиции временно закрыт вестибюль станции "Октябрьская" Кольцевой линии. Для входа и выхода пользуйтесь станцией "Октябрьская" Калужско-Рижской линии", - говорится в публикации.

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, на станции был обнаружен подозрительный предмет. Его проверяют кинологи.