В Белом доме уверены в законности требования о вакцинации сотрудников частных компаний США

ВАШИНГТОН, 7 ноября. /ТАСС/. Введенное вашингтонской администрацией требование об обязательной вакцинации сотрудников частных компаний, штат которых превышает 100 человек, не противоречит американскому законодательству. Уверенность в этом выразил в воскресенье в эфире телекомпании CBS старший советник президента США Седрик Ричмонд.

"Мы уверены, что [действуем] на основании закона", - сказал он. Ричмонд подчеркнул, что цель новых правил заключается в обеспечении безопасности сотрудников, когда они находятся на рабочем месте. "750 тыс. американцев умерли от COVID-19, почти 13 тыс. человек в день. Когда вы идете на работу, вы хотите быть уверены в своей безопасности. Мы видим, что обязательная вакцинация работает. И есть вариант [отказаться от прививки] при еженедельном прохождении теста [на наличие коронавирусной инфекции]", - заявил советник американского лидера. Стенограмма интервью приводится на сайте CBS.

Ранее Белый дом обязал примерно 84 млн сотрудников частных компаний в стране к 4 января 2022 года сделать прививки от коронавируса или регулярно проходить тестирование. Как следует из распоряжения, данная мера рассчитана на предприятия со штатом 100 и более человек.

Апелляционный суд в штате Луизиана в субботу временно приостановил действие этой меры. Как сообщало агентство Associated Press (АР), суд сослался на "серьезные законодательные и конституционные противоречия", связанные с установленным требованием. Федеральное правительство должно к понедельнику предоставить суду свой ответ на ходатайство о введении постоянного запрета на вступление в силу новых правил. Как отмечает АР, в целом иски, оспаривающие решение властей об обязательной вакцинации, поступили от 27 штатов.