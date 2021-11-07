{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Смоленская прокуратура проверит данные о погребении пациента ПНИ без уведомления родных

Пациент Починковского психоневрологического интерната был похоронен под номером, причина смерти родственникам неизвестна

ТАСС, 7 ноября. Прокуратура проверит информацию о погребении пациента психоневрологического интерната (ПНИ) в Смоленской области без оповещения родственников. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

"Прокуратурой Смоленской области на основании публикаций, размещенных в средствах массовой информации о погребении пациента психоневрологического интерната без оповещения родственников организована проверка. По результатам проверки, при наличии достаточных оснований, органами прокуратуры будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования", - говорится в сообщении.

По данным местных СМИ, дети 69-летнего Николая Мухина не были оповещены о смерти отца. Пациент Починковского психоневрологического интерната был похоронен под номером, причина смерти родственникам неизвестна.

Теги
РоссияСмоленская область
Пандемия COVID-19
Белоруссия ожидает поставки из Китая 2,6 млн доз вакцины от коровируса
Республика ранее получила две партии вакцины из КНР - 300 тыс. доз в мае и 1,5 млн доз в сентябре
Читать полностью