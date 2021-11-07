Смоленская прокуратура проверит данные о погребении пациента ПНИ без уведомления родных

ТАСС, 7 ноября. Прокуратура проверит информацию о погребении пациента психоневрологического интерната (ПНИ) в Смоленской области без оповещения родственников. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

"Прокуратурой Смоленской области на основании публикаций, размещенных в средствах массовой информации о погребении пациента психоневрологического интерната без оповещения родственников организована проверка. По результатам проверки, при наличии достаточных оснований, органами прокуратуры будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования", - говорится в сообщении.

По данным местных СМИ, дети 69-летнего Николая Мухина не были оповещены о смерти отца. Пациент Починковского психоневрологического интерната был похоронен под номером, причина смерти родственникам неизвестна.