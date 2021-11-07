Белоруссия ожидает поставки из Китая 2,6 млн доз вакцины от коровируса

МИНСК, 7 ноября. /ТАСС/. Белоруссия 9 ноября направит в Китай самолет, который доставит из этой страны 2,6 млн доз вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом сообщил в воскресенье командир 50-й смешанной авиационной базы ВВС и войск ПВО Вооруженных сил Белоруссии Андрей Лукьянович в эфире телеканала СТВ.

"9 числа [ноября] запланирован рейс [в Китай] за очередной партией вакцины в количестве 2,6 млн доз и 1,1 млн шприцев", - сказал командир авиабазы.

Всего, по его словам, из КНР будет доставлено около 28 тонн груза.

Ранее в Белоруссию из КНР было поставлено две партии вакцины - 300 тыс. доз в мае и 1,5 млн доз в сентябре.

С 1 октября 2020 года в Белоруссии шла вакцинация добровольцев российским препаратом "Спутник V" в рамках пострегистрационных исследований. Республика стала первым государством после России, официально зарегистрировавшим эту вакцину. Позднее там наладили совместное производство этой вакцины. Позже в республике была зарегистрирована российская вакцина "Спутник Лайт". Также страна ведет разработку собственного препарата, который планируется запустить в оборот в 2023 году.