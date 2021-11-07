В США девушка спаслась от похитителя, показав из машины жест о помощи из TikTok

НЬЮ-ЙОРК, 7 ноября. /ТАСС/. 16-летняя девушка-подросток из штата Северная Каролина спаслась от похитителя, показав из машины водителю проезжавшего автомобиля жест, обозначающий в приложении TikTok призыв о помощи. Об этом сообщает телеканал Fox.

Девушка пропала еще 2 ноября, ее похитил 61-летний Джеймс Герберт Брик. Когда несовершеннолетняя следовала с предполагаемым преступником в районе штата Кентукки, то пыталась привлечь внимание водителей соседних машин жестом, символизирующим в соцсети домашнее насилие. Для этого необходимо выставить вперед ладонь, затем согнуть большой палец, после чего сжать остальные пальцы в кулак.

Один из автомобилистов распознал знак и позвонил в полицию, по ходу сообщая, в какую сторону движется подозрительное транспортное средство. Правоохранители, остановив машину, опознали в пассажирке пропавшую ранее девушку. Подозреваемый был задержан.