Режим нерабочих дней продлили в пяти регионах России

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Власти Новгородской, Курской, Смоленской, Томской и Челябинской областей решили продлить режим нерабочих дней с 8 ноября из-за пандемии коронавируса для того, чтобы стабилизировать ситуацию, следует из данных, предоставленных региональными администрациями ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о введении в стране с 30 октября по 7 ноября нерабочих дней с сохранением заработной платы. При этом властям регионов были даны полномочия продлевать их по своему усмотрению - вводить нерабочие дни до или продлевать после общероссийских.

Первым регионом, объявившим о продлении нерабочих дней еще на неделю - по 14 ноября, стала Новгородская область, которая ранее также досрочно ушла на "длинные выходные" - с 25 октября. Глава региона Андрей Никитин решил продлить этот режим в области задолго до окончания общероссийских нерабочих дней - с 1 ноября. Такое решение региональные власти приняли из-за роста числа заразившихся коронавирусом, министр здравоохранения Новгородской области Резеда Ломовцева отмечала, что обстановка с заболеваемостью в регионе остается "достаточно сложной".

В Сибири режим нерабочих дней также до 14 ноября продлен в Томской области из-за напряженной эпидемиологической обстановки и низкого уровня вакцинации граждан. Нерабочие дни в Челябинской и Курской областях продлили до 12 ноября включительно, однако в Курской они начались еще с 25 октября. Как отмечал губернатор Курской области Роман Старовойт, необходимость продлить ограничения возникла на фоне нехватки кислорода для ковид-госпиталей на уровне около 6 тонн в сутки.

Власти Смоленской области продлили режим нерабочих дней, введенный с 28 октября, до 10 ноября включительно. Губернатор Алексей Островский отметил, что в регионе фиксируются нарушения ограничительных мер со стороны бизнес-сообщества, в том числе масочного режима, а граждане старше 60 не соблюдают обязательную самоизоляцию.

Ограничения в регионах

Власти регионов рассчитывают, что дополнительные нерабочие дни помогут снизить нагрузку на медицинские учреждения и число заразившихся коронавирусом из-за сокращения контактов между людьми. При этом власти Челябинской, Курской и Смоленской областей решили оставить те же ограничения, которые уже действуют на их территориях - в регионах введены QR-коды, подтверждающие вакцинацию или перенесенный ковид, для доступа в учреждения сферы услуг, общепит обслуживает посетителей только навынос, действуют запреты на работу торговых точек, не продающих товары первой необходимости, масочный режим, обязательная самоизоляция для пожилых граждан.

Два региона на период дополнительных нерабочих дней решили ужесточить ограничения. В частности, в Новгородской области приостановили торговлю непродовольственными товарами, работу заведений общепита, кинотеатров, саун, сферы бытовых услуг, введены ограничения на проведение экскурсий и массовые развлекательные мероприятия. Губернатор Андрей Никитин также сообщил, что с 15 ноября в Новгородской области дополнительное образование в кружках и секциях смогут получить только дети, чьи родители вакцинировались либо переболели коронавирусом. Глава региона отмечал, что в продовольственных магазинах, которые продолжат работу в этот период, весь персонал должен быть вакцинирован.

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин на время нерабочих дней потребовал от работодателей перевести на самоизоляцию или удаленную занятость всех не привитых от ковида сотрудников старше 60 лет и тех, кто имеет хронические заболевания. Также с 8 ноября посещение заведений общепита, учреждений культуры, сферы услуг и других общественных мест в регионе будет возможно только при предъявлении QR-кодов, справок переболевшего или отрицательного ПЦР-теста. До 14 ноября в Томской области продлены школьные каникулы.

Ситуация с коронавирусом

Продление "ковидных каникул" в отдельных регионах России связано с напряженной эпидемиологической обстановкой, низким уровнем вакцинации и ростом количества заразившихся коронавирусом. Вице-премьер России Татьяна Голикова 5 ноября заявила, что ситуация с заболеваемостью ухудшилась в 10 регионах России, в том числе в Челябинской области, где решили продлить нерабочие дни.

В большинстве регионов России, где власти решили не продлевать нерабочие дни, сохранятся ограничения, которые были введены ранее, в частности продолжит действовать система QR-кодов для доступа в досуговые заведения и общественные учреждения. Сохранятся также требования по обязательной самоизоляции для пожилых граждан и вакцинации для работников ряда сфер. Отменять ограничения власти пока не планируют, а некоторые регионы, в частности Псковская область, продлевают систему QR-кодов до новогодних праздников.

В ряде субъектов РФ, несмотря на возобновление работы всех предприятий, также решили ужесточить ограничения. Например, в Татарстане через две недели намерены ввести QR-коды для проезда в общественном транспорте. В восьми муниципалитетах Иркутской области, в том числе и в самом городе Иркутске, было решено продлить школьные каникулы. Это связано с ростом заболеваемости среди несовершеннолетних, с 1 ноября коронавирус выявлен почти у 800 детей в Приангарье.